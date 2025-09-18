TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasına başvuru takvimi belli oldu (TOKİ indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır?)
TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası için başvuru takvimi açıklandı. Kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Peki, TOKİ indirim kampanyasına başvuru nasıl yapılır? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru şartları neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için 'Yüzde 25 İndirim Kampanyası' düzenliyor.
Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül – 17 Ekim 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.