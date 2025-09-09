TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağı tarihi duyurdu: Kimler faydalanabilecek?

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş yine taksitleri en geç 2024 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan ve devam eden hak sahipleri kampanyaya başvurabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak. Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.



Koşulları sağlayabilen 168 bin 198 hak sahibi kampanya kapsamında yer alıyor.