TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağı tarihi duyurdu: Kimler faydalanabilecek?
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağı tarihi duyurdu. Satın alınan ve ödemeleri devam eden konut/iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası eylül ayı itibariyle başlayacak. Peki, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilecek?
yüzde 25 indirim kampanyasının başlayacağını açıkladı. Sosyal hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.