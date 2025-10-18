Tomografide şok eden görüntü: Midesinden çıkarıldı
İran'dan Çanakkale'ye midesine yutarak sakladığı uyuşturucularla satış için gelen zehir taciri, narkotik ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Polisin çektirdiği tomografide şüphelinin midesinde 5 parça halinde 173,15 gram metamfetamin ve üst aramasında 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Çanakkale Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.