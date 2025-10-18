Tomografide şok eden görüntü: Midesinden çıkarıldı

Ayrıca şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D. ve M.R. isimli İran uyruklu şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.