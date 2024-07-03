Tonlarca bozuk tavuk eti bulundu! Depoda üst üste istiflenmiş, kokmuş, renk değiştirmiş
Avcılar'da, çevreden ağır koku geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine verilen adrese giden ekipler, yaklaşık yarım ton bozuk, kokmuş ve renk değiştirmiş tavuk eti deposunu ortaya çıkardı. Tavuk ürünleri toplanarak imha edilirken, ruhsatsız olduğu belirlenen depo mühürlendi.
Yeşilkent Mahallesi G217 Sokak'taki bir iş yerinin çevresinden ağır koku geldiği ihbarını alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adresi kontrol etti.