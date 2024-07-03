Tonlarca bozuk tavuk eti bulundu! Depoda üst üste istiflenmiş, kokmuş, renk değiştirmiş

Yabancı uyruklu Abdullah Elhamra tarafından kiralanan ve içinde soğutucuların bulunduğu depoda istiflenmiş, kasalar içerisinde yaklaşık 500 kilo ağırlığında üzerinde son kullanma tarihi bulunmayan, bir bölümü morarmış veya renk değiştirmiş tavuk ve tavuk ürünleri olduğu tespit edildi.