Tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi
Gaziantep'te Zabıta ve İl Tarım Müdürlüğü'nün ekiplerinin yaptığı denetimlerde tonlarca bozulmuş gıda ve etiketsiz ürün tespit edildi. Ürünler imha edilirken işletmeler hakkında cezai işlemler de başlatıldı.
Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi’nde, gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi.