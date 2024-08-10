Tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün imha edildi

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin devam edeceğini ve gıda güvenliğini tehdit eden her türlü duruma karşı hızlı ve etkili müdahalelerde bulunacaklarını açıkladı. Yetkililer, aynı zamanda vatandaşları da uyardı. Gıda alışverişi yaparken ürünlerin etiket bilgilerine dikkat edilmesi, ambalajların sağlam olmasına özen gösterilmesi ve şüpheli bir durum fark edilirse derhal yetkililere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.