"Topa şeko" oyunu: 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor
Van'ın Saray ilçesine bağlı Keklikdüzü Mahallesi sakinleri, kış günlerini dedelerinden miras kalan ve beyzbola benzerliğiyle bilinen "topa şeko" oyununu oynayarak boş zamanlarını değerlendiriyor.
Saray ilçesinde "Topa Şeko" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Şırnak ve Hakkari'de "topa garane"nin yanı sıra "guhşegi" ve "topa kılle" adıyla da bilinen beyzbol oyunu, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, nesilden nesle aktarılan ve yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor.