Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’nın eserleri̇ restore ediliyor
Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’nda sergilenen taht, piyano ve harem dairesine ait bir kapı, Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Sedef Atölyesi’nde restore ediliyor. Alanında uzman isimler tarafından restore edilen eserler, atölyedeki işlemlerinin ardından ait oldukları yerde sanatseverlerle buluşturulacak.
Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Sedef Atölyesi’nde Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’nda sergilenen kasır, köşk ve müzelerin sanat eserleri restore ediliyor.