Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’nın eserleri̇ restore ediliyor

Taht, piyano ve harem dairesine ait bir kapının Sedef Atölyesi'nde restore edildiğini söyleyen restoratör Cemalettin Ünal, "Piyano 1850’lerde yapıldı, üzerindeki kayıtlı belgeyle tespit edilmiştir. Kapımız ise yaklaşık olarak 400 yılın üzerinde bir kapı. Hürrem Sultan döneminde kullanıldığı söylenilmektedir. Tahtımızda İran'dan bize hediye gelmiştir. O da yaklaşık olarak 150 yıllık bir tahttır. O dönemin padişahlarını yansıtan tuğralar bulunmaktadır." dedi.