Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi
Kocaeli ve Sakarya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’ndeki su seviyesindeki düşüş sürüyor. Doluluk seviyesi yüzde 17'ye düşen ve 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı yüzde 17 seviyesinde ölçüldü.