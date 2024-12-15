Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi

Kocaeli ve Sakarya’da yaşayan yaklaşık 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ve Sapanca Gölü’ndeki su seviyesindeki düşüş sürüyor. Doluluk seviyesi yüzde 17'ye düşen ve 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.

Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 1

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre doluluk oranı yüzde 17 seviyesinde ölçüldü.

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Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 2

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 8 milyon 819 metreküp su kaldı.

Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 3

Hem Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyesi hem de yer altı kuyularının devreye alınmasıyla yaklaşık bir aydır su seviyesinin korunmaya çalışıldığı öğrenildi.

Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 4

Geçen yıl aynı ayda doluluk, yüzde 55 ile 28 milyon 270 metreküp olarak ölçülmüştü.

Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 5

SU TAKVİYESİ DEVAM EDİYOR

Sakarya ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı, maksimum doluluğu 32,20 metre olan Sapanca Gölü’nde ise su seviyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre 29,96 metre olarak ölçüldü.

Toplam 3 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor: Barajın doluluk oranı yüzde 17'ye indi - 6

Sıcaklıların mevsim normallerinin üzerinde devam etmesi ve yağışların azalması nedeniyle haziran ayı itibarıyla Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na yapılan su takviyesinin devam ettirildiği öğrenildi.

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