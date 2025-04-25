Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı
Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesinin ardından doğal olarak yetişen pancar çeşitleri, köylerde yaşayan yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor.
Sason ilçesinde ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların ermesiyle boy veren pancarları koparan kırsalda yaşayan vatandaşlar, topladıkları pancarları çuvallara koyarak ilçe merkezinde kilosunu 250 liradan satarak geçimlerini sağlıyor.