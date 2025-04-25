Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı

Batman'ın Sason ilçesinde ilkbaharın gelmesiyle birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların erimesinin ardından doğal olarak yetişen pancar çeşitleri, köylerde yaşayan yüzlerce aileye geçim kaynağı oluyor.

Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 1

Sason ilçesinde ilkbaharda havaların ısınmasıyla birlikte yüksek rakımlı dağlarda karların ermesiyle boy veren pancarları koparan kırsalda yaşayan vatandaşlar, topladıkları pancarları çuvallara koyarak ilçe merkezinde kilosunu 250 liradan satarak geçimlerini sağlıyor.

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Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 2

İlçeden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan pancarı toplayabilmek için erken saatlerde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Savaş Çiftçi, pancarı toplayabilmek için 5 saat yol yürüdüklerini belirtti.

Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 3

Çiftçi, "Bu pancarı toplayabilmek sabah erken saatlerde kalkarak 5 saat boyunca yol yürüyoruz. Topladığımız pancarlar bir çok hastalığa iyi geliyor.

Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 4

Özelikle şeker ve kolesterol hastalarına iyi geldiğini biliyoruz. Çarşı merkezinde kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Bu pancarlar ilçede bir çok aileye geçim kaynağı oluyor" dedi.


Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 5

Köylülerin topladığı pancarı toptan alıp perakende satışa sunan esnaf Seyit Boğuş da toplanan pancarların doğal olduğu için bitçok hastalığa iyi geldiğini ve 250 liradan alıcı bulduğunu söyledi.

Toplamak için 5 saat yol yürüyorlar: Kilosu 250 lira, yüzlerce ailenin geçim kaynağı - 6

Bölgede nisan ayı ortalarında boy vermeye başlayan pancar, mayıs ayı sonlarına kadar devam ediyor. Gülük pancarını satın alan vatandaşlar, taze tüketmekle beraber, poşetleyerek kışlık olarak da saklayabiliyor.

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