Toplamak için dağlara akın ettiler: 100 gramında 1 kase portakaldan fazla C vitamini var
Doğada organik olarak yetiştiği için en saf meyvelerden birisi sayılan kuşburnu meyvesinin gen merkezlerinden birisi olan Erzincan’da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.
Türkiye’de yetişen 27 tür kuşburnu türünden 15’ine ev sahipliği yapan Erzincan’da son yılların en verimli dönemi yaşanırken, vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için dağlara akın ediyor.