Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek.