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Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta?

İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı’nın yeni takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine, Beştepe’de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Şubat’ta toplanırken fahiş fiyat artışları, Rusya- Ukrayna savaşı, enflasyonla mücadele ve diğer birçok konu gündeme gelmişti. 10 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı saat 15.00'de başladı.. İşte, toplantıya ilişkin son gelişmeler...

Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta? - 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle  ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta  atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta? - 2

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

İki haftada bir düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.15'de başladı. Beştepe'de yapılacak toplantının yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından alınan kararlara ilişkin açıklama yapacak.

Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta? - 3

BEŞTEPE’DE GÜNDEM YOĞUN

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen son çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Fahiş fiyatlarla mücadele, enflasyonun gidişatı gibi ekonomik konular, toplantı öncesinde öne çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından taslak olarak çalışılan 10. yargı paketinin de benzer şekilde toplantıda ele alınması öngörülüyor.

Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta? - 4

SON TOPLANTI 24 ŞUBAT’TA YAPILDI

Kabine,son olarak 24 Şubat Pazartesi günü bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamarda Ramazan öncesinde fırsatçılık peşinde koşanlar için tedbirler alınacağına vurgu yaparken SPK, Rekabet Kurumu ve Vergi Denetim Kurulu ile gereken hukuki adımların atılacağının altını çizdi.  Son toplantıda ekonomik olarak atılacak adımların yanı sıra 2030 sanayi stratejisi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konular görüşüldü.

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