Toplantı başladı: Kabine Toplantısı ne zaman bitecek, saat kaçta?
İki haftada bir düzenlenen Kabine Toplantısı’nın yeni takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine, Beştepe’de bir araya geliyor. Kabine Toplantısı son olarak 24 Şubat’ta toplanırken fahiş fiyat artışları, Rusya- Ukrayna savaşı, enflasyonla mücadele ve diğer birçok konu gündeme gelmişti. 10 Mart Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı saat 15.00'de başladı.. İşte, toplantıya ilişkin son gelişmeler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Özellikle ekonomik olarak yeni atılacak adımlarla ilgili çalışmaların toplantıda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı ise 10. yargı paketi üzerinde çalışırken 55 maddeden oluşan ve ceza adaletiyle ilgili taslak hazırlığında. Ekonomi ve hukukta atılacak yeni adımların yanı sıra Suriye’deki çatışmalar, Gazze’deki ateşkes ve diğer sıcak gündem maddeleri toplantıda görüşülecek.