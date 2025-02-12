Toplarken can yakıyor ama "daha var mı?" diye soruyorlar: Tezgahta erken saatte tükenen bitki

Özellikle kırsal mahallelerde kendiliğinden yetişen ve börekten köfteye pek çok farklı şekilde tüketilen ısırgan otu, Ege mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Aydın'ın Efeler ilçesi kırsal Konuklu Mahallesi'nde ikamet eden ve pazarcılık yapan Nermin Bultan ısırgan otunun vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ifade ederek, "Isırgan otu Ege Bölgesi'ndeki oldukça popüler olan bir ot. Aydınlılar tarafından da severek tüketiliyor.