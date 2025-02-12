Toplarken can yakıyor ama "daha var mı?" diye soruyorlar: Tezgahta erken saatte tükenen bitki
Ege Bölgesi'nin önde gelen doğal lezzetlerinden biri olan ve halk arasında 'dalgan' olarak bilinen ısırgan otu vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İnsan vücuduna değdiği bölgede kızarıklığa yol açan ve can acıtan ısırgan otu semt pazarlarında yok satarken vatandaşlar, "toplarken can yakıyor, yerken damak çatlatıyor" yorumunda bulunuyor.
Ege Bölgesi'nin vazgeçilmez doğal lezzetlerinden biri olan ısırgan otu, hem sağlığa faydaları hem de eşsiz tadıyla dikkat çekiyor.