Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İETT işletmeleri otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan, aralarında, cep telefonu ile tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu 2 bin 66 ürün, bir yıllık bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle satıldı.