Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

İETT’ye ait toplu taşıma araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 66 eşya, açık artırma usulüyle 550 bin liraya satıldı.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 1

İETT işletmeleri otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan, aralarında, cep telefonu ile tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu 2 bin 66 ürün, bir yıllık bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle satıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 2

Karaköy’deki İETT binasında Komisyon Başkanı Remziye Özgür yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 3

Komisyon tarafından belirlenen fiyat olan 184 bin 110 lira ile başlayan açık artırmayı, 550 bin lira veren Aziz Korkmaz kazandı.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 4

“BİZİM HOBİMİZ BU”

Geçen yılki ihaleyi de kendisinin kazandığını hatırlatan Korkmaz, 35 senedir bu tür açık artırmaları takip ettiğini belirterek, “Bizim hobimiz bu. Türk Hava Yolları, değişik havalimanlarının ihalesine katılıyorum, mağazamda satıyorum. Yerimiz Avcılar’da, merak eden gelip görsün. Malları, piyasadaki değerlerin üzerinden daha aşağıya satıyoruz.” dedi.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 5
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 6
Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı - 7
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