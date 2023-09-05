Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı
İETT’ye ait toplu taşıma araçlarında unutulan ve 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan 2 bin 66 eşya, açık artırma usulüyle 550 bin liraya satıldı.
İETT işletmeleri otobüs, metrobüs, tramvay içinde ve duraklarında yolcular tarafından unutulan, aralarında, cep telefonu ile tabletin yanı sıra motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu 2 bin 66 ürün, bir yıllık bekleme sürelerinin tamamlanmasının ardından açık artırma yöntemiyle satıldı.