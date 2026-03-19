Toplu taşıma bugün (arefe günü) ücretsiz mi? Ramazan Bayramı’nda İETT otobüsler, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray bedava mı, paralı mı?
19.03.2026 11:22
Son Güncelleme: 19.03.2026 12:03
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı'nda şehir iç seyahat edecekler toplu taşımanın durumunu yakından takip ediyor. Vatandaşlar tarafından "Arefe günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusu aratılmaya devam ediyor. İETT, EGO ve ESHOT'dan bayram toplu taşıma tarifelerine dair açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
Bayramda şehir dışına gidenlerin yanı sıra boş şehirlerin tadını çıkarmak isteyenler, şehir içi toplu taşımalarla gezintiye çıkma planları yapıyor.
20-21-22 Mart tarihinde idrak edilecek Ramazan Bayramın'da ise toplu taşımaları ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 19 Mart Perşembe gününden 22 Mart Pazar gününe kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Ayrıca, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler de ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "19 Mart 2026 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden yararlananlar,
b) 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00:00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, muaftır." ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
2026 Ramazan Bayramı boyunca İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
AREFE GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Arefe günü ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor.
Belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarında ücretsiz tarife ise bayramın birinci günü olan 20 Mart Cuma günü başlayacak.