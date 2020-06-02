Toplu taşımada 'yüzde 50' sınırı kalktı: Minibüsler ayakta yolcu aldı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile toplu taşımada yüzde 50 kuralı kaldırıldı. Ayakta yolcu alımına ilişkin kararı il ve ilçe hıfzısıhha kurulları karar verecek ancak şehir içi minibüs ulaşımında ayakta yolcu alınması hala yasak. Genelgenin ardından bu sabah İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dikkat çekti. Yenibosna'da ayakta yolculuk edenler görüntülenirken, Kartal'da ekipler ayakta yolcu alan sürücüye cezai işlem uyguladı.

Abone ol Paylaş







ntv.com.tr - DHA 02.06.2020 - 10:11

Türkiye 'de yaklaşık iki aydır uygulanan toplu taşıma araçlarındaki yüzde 50 kuralı bugün itibariyle kaldırıldı.

Kararın valiliklere gönderilmesinin ardından bu sabah İstanbul 'da Kartal ve Yenibosna duraklarındaki toplu taşıma kuyrukları oluştu.

İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan toplu taşıma araçlarına ayakta yolcu alındığı da görüntülere yansıdı.

Kartal'da yapılan denetimlerde bir minibüs ayakta yolcu aldığı için ceza yedi.

10 yolcusu bulunan bir minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası verildi.

Cezai işlem uygulanan minibüs şoförü, "Yasaklar kalktı dediler bizde ona göre, bir de bu iş saatinde.'' şeklinde kendini savundu.

Bazı metrobüslerdeki yoğunluk ise fotoğraflandı.

Bazı vatandaşların da yan yana oturduğu görüldü.

MİNİBÜS VE DOLMUŞLARDA YASAK Dün gece İçişleri Bakanlığınca uygulanan genelgede toplu taşıma konusunda şu bilgilere yer verildi,



Genelgeye göre, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmayacak. Bu araçlarda karşılıklı dörtlü koltukların ikisi kullanılmayacak, yolcular yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturacak.

METRO VE METROBÜSLERDE KURUL KARAR VERECEK Metro, metrobüs ve tramvay gibi farklı özelliği veya niteliği olan toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağı, güvenli mesafe kurallarına uyma koşuluyla hangi oranda ayakta yolcu alınabileceği ise il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarının kararı doğrultusunda belirlenecek.

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilecek ve bu kişiler hakkında aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerinden işlem yapılacak.