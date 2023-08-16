Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL

"O PARAYI METROBÜSE VERECEĞİME TAKSİYLE GİDERİM"

Cevizlibağ’dan Çağlayan’a metrobüs kullanarak gideceğini belirten Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum." dedi.