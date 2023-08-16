Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yöntemi UKOME kararıyla; 26 Ekim 2022’den itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni ücret tarifesiyle 22,25 TL olan metrobüs ücretinin kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu.
İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemelerde ücret farkı ortaya çıktı.