Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL

İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartı ve banka kartlarıyla temassız ödeme yöntemi UKOME kararıyla; 26 Ekim 2022’den itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni ücret tarifesiyle 22,25 TL olan metrobüs ücretinin kredi kartı ve banka kartıyla yapılan temassız ödemelerde 60 TL, İETT otobüslerindeki 15 TL’lik tam bilet ücretinin ise 30 TL olduğu görüldü. Kredi kartı kullanarak ödeme yapan bazı İstanbullular, ücret farkını yüksek buldu.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 1

İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemelerde ücret farkı ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 26 Ekim 2022’de alınan kararla İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi kabul edilmiş; toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale gelmişti.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 3

Temassız ödeme yöntemi, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlamıştı.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 4

OTOBÜSTE 15 TL, METROBÜSTE 37.75 TL ÜCRET FARKI

Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL olmuştu.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 5

Kredi kartı, ön ödemeli kart veya banka kartı kullanılarak ödeme yapılan yolculuklarda ise bu ücretlerin, metrobüste 60 TL, otobüslerde ise 30 TL olarak yansıtıldığı görüldü.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 6

Yolcular, fiyat farkı konusundaki şikayetlerini dile getirirken İBB'den ise kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 7

"ÜCRET ÇOK FAZLA"

Metrobüse binmek için kredi kartıyla temassız ödeme yapan Asiye Zengin, "Bu ücret çok fazla, normalde 22 lira gibi, benden 60 TL aldı. 60 lira bayağı yüksek" dedi.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 8

"O PARAYI METROBÜSE VERECEĞİME TAKSİYLE GİDERİM"

Cevizlibağ’dan Çağlayan’a metrobüs kullanarak gideceğini belirten Niyazi Balcı, "Metrobüste yeni zamların geçerli olduğunu söylediler, ne kadar olduğunu da bilmiyorum, çünkü şu anda İstanbulkart’ımdaki bakiyemden harcıyorum. Şimdi buradan Çağlayan’a gideceğim, o parayı vereceğime taksiyle giderim. Belki 80 belki 90 lira tutar ama bu sıkışıklıkta gitmemiş olurum." dedi.

Toplu taşımaya kredi kartı ayarı: İstanbulkart ile 22,5, kredi kartıyla 60 TL - 9

"KOLAYLIK OLACAKTI"

Otobüs bekleyen Fatih Akyürek, "Kredi kartıyla ödediğimiz zaman 2 katını alıyor. 20 lira ise 40 lira alıyor. Ne alakası var ki, kredi kartı da normal geçiş de aynı olmalı. Millete kolaylık olacaktı, ne gereği var böyle. Ücret çok fazla." ifadelerini kullandı.

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