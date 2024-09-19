Toprağa gömülü bulunan kemikler, 9 aydır kayıp olan Nihal'e ait çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde, bir dönem dini nikahla birlikte yaşadığı kişinin yer göstermesiyle toprağa gömülü bulunan kemik parçalarının, 9 aydır kayıp olan işitme engelli Nihal Babayiğit'e (24) ait olduğu belirlendi.
Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal Babayiğit, 2022'de Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet Basık ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra kayboldu. O dönem Nihal Babayiğit'i arayan babası Vedat Babayiğit ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Yılmaz, kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet Basık ile Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendi.