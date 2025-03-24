Toprak altından akan su ve taş ocağı evleri yamultuyor: Mahalleli isyan etti

''BURADA BÜYÜK BİR KÜTLE VAR''

''Büyükşehir iki kez geldi baktı ve Kızanlık dediğimiz bölgeden yolun olabileceğini söylediler. Ama şu anda bu alternatif güzergah proje aşamasında ve biz bu projenin hızlanmasını istiyoruz. Buraya mühendisler geldi ve derin sondajlar yapıldı.

AFAD'ın dediğine göre burada büyük bir kütle var ve en sonunda tamamen yok olacak. İnşallah biri üstündeyken yok olmaz. Bizim mahallemizde 3-4 büyüklüğünde bir deprem olsa burası kesin yıkılır. Allah göstermesin, mahallede de yıkılan evlerin altında kalan insanları biz nasıl kurtaracağız.''