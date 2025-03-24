Toprak altından akan su ve taş ocağı evleri yamultuyor: Mahalleli isyan etti
Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprak altından akan su ve bölgedeki taş ocağı, mahalleyi parça parça yok ediyor. Düzenli olarak bakımı yapılan yollar her ay çökerken, araziler ise metre metre ilçe merkezine yaklaşıyor.
Hendek ilçesinde bulunan Bakacak Mahallesi, 2017 yılından beri toprak içinden geçen su ve bölgede bulunan taş ocağının çalışmaları sebebiyle kayıyor. 2020 yılında daha da hızlanan bu kaymalar sebebiyle düzenli olarak yenilenen yollar çöküyor, evler yamuluyor.