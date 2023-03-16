Toprak kirişli bina için karar

Kocaeli'de binanın kirişlerinde beton yerine toprak kullandığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda yapılan müteahhit yıkım kararı aldı.

Toprak kirişli bina için karar - 1

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, temelinde usulsüz işlemler yapıldığı iddiası üzerine inceleme yapılan inşaatın yıkımına başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Toprak kirişli bina için karar - 2

Kozluk Mahallesi'nde 3 ay önce yapımına başlanan binanın müteahhidi, gündeme gelen iddialar üzerine inşaat halindeki yapıyı yıkma kararı aldı.

Toprak kirişli bina için karar - 3

Bugün şantiye alanına getirilen iş makinesiyle, ilk katının kaba inşaatı tamamlanan binanın yıkımına başlandı.

Toprak kirişli bina için karar - 4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilen yıkım çalışmasının toprağa inene kadar devam edeceği öğrenildi.

Toprak kirişli bina için karar - 5

İnşaatın kalfalığını yapan Sadık Şengül, "yapının temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu" iddiasıyla müteahhitler hakkında Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

Toprak kirişli bina için karar - 6

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inceleme kapsamında inşaat alanının sorumluğunun ilgili mevzuat gereği ilçe belediyesinde olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine İzmit Belediyesine şikayete konu yapının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi yönünde resmi yazı gönderilmişti.

Toprak kirişli bina için karar - 7
Toprak kirişli bina için karar - 8
Toprak kirişli bina için karar - 9
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