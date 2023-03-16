Toprak kirişli bina için karar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan inceleme kapsamında inşaat alanının sorumluğunun ilgili mevzuat gereği ilçe belediyesinde olduğu tespit edilmiş, bunun üzerine İzmit Belediyesine şikayete konu yapının mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması ve sonucu hakkında bilgi verilmesi yönünde resmi yazı gönderilmişti.