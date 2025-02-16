Toprak yerine suda yetişiyor, marketlerde tanesi 100 TL: En çok sarı ve beyaz tercih ediliyor
Türkiye'de kesme çiçek sektöründe en büyük üretim merkezi olan Antalya'da, topraksız tarım uygulamaları kapsamında sadece su kullanılarak, yılda 200 bin lale üretiliyor. Suda üretilen lalelerde en çok sarı renk talep ediliyor.
Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da, başta karanfil olmak üzere taze gül, krizantem, lilyum, gerbera, karanfil, şakayık, gala, frezya, kazablanka, antoryum gibi çok çeşitli kesme çiçek türlerinin üretimi yapılabiliyor.