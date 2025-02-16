Toprak yerine suda yetişiyor, marketlerde tanesi 100 TL: En çok sarı ve beyaz tercih ediliyor

TOPRAKTA ÜRETİM SÜRECİ DAHA UZUN SÜRÜYOR

Türkiye'de ilk defa 10 yıl önce başlattıkları suda lale üretiminin, hiçbir kimyasal ilaç veya gübre kullanılmadan yapıldığını belirten Ziraat Mühendisi Anıl Yolcular, “1 dönümde 400 bin adet üretim kapasitemiz mevcut. Topraklı tarımda olsaydı 4 katı daha büyük bir alana ihtiyacımız olacaktı. Ayrıca boyları daha kısa, yani boylanmada sorun yaşanıyor ve ekstra süresi de daha uzun oluyor. Yani suda üretim 1 aylık periyot iken topraktaki üretim süreci 1,5 aya kadar uzuyor" dedi.