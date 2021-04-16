Topraksız tarımda dikey sistemle 13 kat ürün

Topraksız tarımda bilim insanlarının çok daha farklı türde bitki yetiştirilmesi adına çalışmalar devam ederken, daha az alanda daha çok ürün yetiştirmenin de yolları aranıyor.

Bu kapsamda KSÜ'de yapılan çalışmada dikey su kültürü gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ersin İrfan Akıncı ile Teknokent'te bir şirketin ortak çalışmasıyla yapılan sistemde her bir kulede 140 bitki yetiştirilebiliyor ve bitkinin topraktan alması gereken besin maddeleri suda çözdürülerek bitkilere veriliyor.