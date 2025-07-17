Topraktan bereket fışkırdı: Beklentinin çok ötesinde oldu
Kars'ta ata tohumu arpa ekimi yapan bir çiftçi, modern tarım yöntemlerini bir kenara bırakarak geleneksel tohumlara yöneldi ve sonuçlar beklentilerin çok ötesinde oldu. Tarladan fışkıran bereket, hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de ata tohumlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti.