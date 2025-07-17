Topraktan bereket fışkırdı: Beklentinin çok ötesinde oldu



Kars'ta 22 dönümlük tarlaya ekilen milli ve yerli amiral ata tohumundan yaklaşık 10-11 ton, dönüme ise 500 kilo arpa elde edildi. Gözle görülür bir fark ortaya çıktı. Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verim, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek oldu. Üstelik elde edilen ürünün kalitesi ve besin değeri de oldukça tatmin edici oldu.



Yapılan hasadın ardından traktör römorklarına biçerdöverler aracılığıyla arpalar dolduruldu. Arpa yüklü traktörler daha sonra köyün yolunu tuttu.