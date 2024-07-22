Torakçılardan yaz ortasında 90 derece sıcağın altında mesai: “Sıcak havadan şikayet edenler gelip bizi görsün”
Mardin’den Diyarbakır’ın Çermik ilçesine çalışmak için gelen torakçıların kavurucu sıcak altındaki mesaileri sürüyor. Meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren torakçılardan Sadık Delek, “Temmuzun ortasında 45 derece sıcaklığın yanında 45 derece de ocağın sıcaklığı var. 90 derece sıcağın içerisinde çalışıyoruz. Günde 20-30 litre su içiyoruz, içmesek dayanamayız.” dedi.
Diyarbakır’da mangal kömürü üreten işçiler bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.Mardin’den aileleriyle birlikte meşe ağaçlarından mangal kömürü üretmek için Diyarbakır’ın Çermik ilçesine gelen işçiler, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.