Torba yasa ne zaman çıkacak?

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro gibi konular üzerinde araştırılan torba yasa henüz Meclis'e gelmedi.



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından aktarılana göre Meclis'in ilk konusu emekli zammı olacak.



Henüz TBMM Başkanlığı'na sunulmayan torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.