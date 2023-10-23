Torba yasa ne zaman çıkacak?
Torba yasanın ne zaman Meclis'ten geçeceği, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev hanımlarına emeklilik, emeklilere ek zam ve yeni evli çiftlere evlilik kredisi gibi konularda beklenti içinde olan vatandaşlar, torba yasaya dair araştırmalarına hız verdi. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasada neler var?
Torba yasanın ne zaman çıkacağı ve içeriğindeki düzenlemelerin neler olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2023 torba yasasında yer alacak maddelerin içeriği ve TBMM'ye geleceği tarih merak konusu oldu. İşte, 2023 torba yasa çalışmalarında son durum...