Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları

TORBALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Torbalı Belediyesini 56.137 alınan oy ve %52.49 oy oranı ile CHP adayı Ramazan İsmail Uygur kazandı. Uygur'un 2021 yılında vefat etmesi ardından yeni belediye başkanı Mithat Tekin oldu.

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