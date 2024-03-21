Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları
Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye Başkanı kimdir? Torbalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Torbalı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Torbalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları..
TORBALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Torbalı Belediyesini 56.137 alınan oy ve %52.49 oy oranı ile CHP adayı Ramazan İsmail Uygur kazandı. Uygur'un 2021 yılında vefat etmesi ardından yeni belediye başkanı Mithat Tekin oldu.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %52.49
- AK Parti %45.20
- Saadet Partisi %0.90
- DSP %0.63
- ZEYNEL ABİDİN FİDANER %0.31
- Vatan Partisi %0.29
- Diğer %0.18