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Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları

Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye Başkanı kimdir? Torbalı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Torbalı Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Torbalı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Torbalı yerel seçim sonuçları..

Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları - 1

TORBALI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Torbalı Belediyesini 56.137 alınan oy ve %52.49 oy oranı ile CHP adayı Ramazan İsmail Uygur kazandı. Uygur'un 2021 yılında vefat etmesi ardından yeni belediye başkanı Mithat Tekin oldu. 

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %52.49
  • AK Parti %45.20
  • Saadet Partisi %0.90
  • DSP %0.63
  • ZEYNEL ABİDİN FİDANER %0.31
  • Vatan Partisi %0.29
  • Diğer %0.18

TÜRKİYE HABERLERİ

Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları - 2

TORBALI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Torbalı Belediyesi Başkanı Mithat Tekin Kimdir?

Mithat TEKİN 1961 yılında Karacasu'ya bağlı Esençay Mahallesi’nde dünyaya geldi. 1970’li yılların başında ailesi ile birlikte İzmir'e taşındı. Torbalı’da iş hayatına atıldı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren İş İnsanı Mithat TEKİN, Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yapmaya başladı. 3 dönemdir Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan TEKİN, Belediye Başkanı İsmail UYGUR’un vefat etmesinin ardından Belediye Meclisinde yapılan seçimin ardından Torbalı Belediye Başkanı seçilmiştir. TEKİN, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları - 3

TORBALI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖVÜNÇ DEMİR
  • ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
  • MİTHAT MENDEŞ
  • MELİH TERZİOĞLU
  • HÜSEYİN ENES GÜNGÖR
  • İSMAİL TANAS
  • ADEM AYDIN
  • SERDAR ÖZ
  • EMİNE GÖÇAY
  • GÖKHAN KÜÇÜKER
  • ZEYNEL ABİDİN FİDANER
  • MEHMET HANİFİ AVCI
  • ÖZALP TÖR
  • DUDU ŞAHİN
  • EYYÜP ÇİÇEK
  • SERKAN YAŞAR
  • CANER DİRLİK
  • ENGİN US
Torbalı Belediyesi hangi partide? Torbalı Belediye başkanı kimdir? Torbalı Belediye başkan adayları - 4

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