Toros Dağları'ndaki doğal buzdolabı: Köylüler ürünlerini burada saklıyor, derinliği 40 metreyi buluyor
Sıcak yaz aylarını Antalya'nın Akseki ilçesi sınırlarındaki bin 900 metre yüksekliğe sahip Çimi Yaylası'nda geçirenler, derinliği 40 metreyi bulan obrukları buzdolabı gibi kullanıyor.
Havaların ısınmasıyla Çimi Yaylası'na çıkan yöre halkı, kış ayları gelinceye kadar yaşamlarını bölgede kurdukları barakalarda sürdürüyor.
Çimi Yaylası Kuyu mevkiindeki obrukların en büyüğünün derinliği, 40 metreyi buluyor.