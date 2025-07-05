Toros Dağları'nın zirvesinden topladı: Tabağını 50 TL'ye satıyor
Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, dağdan getirdiği karı, pamuk, yorgan ve çuvallara sararak erimesini önledi, portakal ve vişne şuruplarıyla tatlandırıp satmaya başladı.
Adana'da bunaltıcı şekilde sıcak hava etkisini sürdürürken serinlemek için farklı yöntemlerde deneniyor. Kozan ilçesinde sıcaklığı değerlendiren esnaflardan Yunus Çelik, Mersin'den Toros Dağları'nın zirvesinden kar getirdi. Getirdiği kara çeşitli meyve şuruplarıyla tatlandıran Çelik, tabağını da 50 TL'den satışa çıkardı. Tabakta kar yiyenler, hem serinlediklerini hem beğendiklerini belirtti.