Toroslarda yeni anason türü keşfedildi: Nesli yüksek tehdit altında
Konya'nın Hadim ilçesindeki Orta Toroslarda maydonozgiller familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri (Apiaceae) keşfedildi.
Hadim ilçesinde keşfedilen ve nesli yüksek tehdit altında olan endemik yeni bir anason türü, bilim dünyasına tanıtıldı.
Prof. Dr. Duran, maydonozgiller (Pimpinella anisum) familyasından yeni bir anason türü olan 'Pimpinella husnucan-baseri'ye (Apiaceae) eczacı Prof. Dr. Hüsnü Can Başer'in ismini verdi.