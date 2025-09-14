Torosların zirvesindeki doğa harikaları: Dipsizgöl ve Eğrigöl, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor

Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğa harikası göller, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Özellikle serin suları, çevresindeki söğüt ağaçları, endemik bitkiler ve doğal yaşamıyla bölge, fotoğrafçıların ve kampçıların da ilgisini çekiyor.





