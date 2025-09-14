Torosların zirvesindeki doğa harikaları: Dipsizgöl ve Eğrigöl, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır sınırları içerisinde yer alan 1700 rakımlı Dipsizgöl ile Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yaylalarında bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl, eşsiz güzellikleriyle dikkati çekiyor.
Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğa harikası göller, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Özellikle serin suları, çevresindeki söğüt ağaçları, endemik bitkiler ve doğal yaşamıyla bölge, fotoğrafçıların ve kampçıların da ilgisini çekiyor.