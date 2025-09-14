Torosların zirvesindeki doğa harikaları: Dipsizgöl ve Eğrigöl, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır sınırları içerisinde yer alan 1700 rakımlı Dipsizgöl ile Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi yaylalarında bulunan 2 bin 100 rakımlı Eğrigöl, eşsiz güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Yeşilin ve mavinin buluştuğu doğa harikası göller, yaz aylarında serinlemek isteyenlerin yanı sıra doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Özellikle serin suları, çevresindeki söğüt ağaçları, endemik bitkiler ve doğal yaşamıyla bölge, fotoğrafçıların ve kampçıların da ilgisini çekiyor.


Toros Dağları'nın zirvesinde yer alan Dipsizgöl ve Eğrigöl; turkuaz rengi, serin suları ve doğa ile iç içe manzaralarıyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Torosların 1700 metre rakımlı zirvesinde yer alan Turkuaz renkteki Dipsizgöl'de çeşitli tatlı su balıkları da bulunuyor.

2100 metre rakımda bulunan Eğrigöl ise büyüklüğü ve turkuaz rengiyle öne çıkıyor. Yaz aylarında cazibe merkezi haline gelen göl; kampçılar, fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşçülerinin de uğrak adresi. Özellikle gün batımı ve gün doğumunda ortaya çıkan renk cümbüşü, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor.


