Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı

Asya ve Avrupa’nın bilinen en yüksek şelalesi olan, Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı. UNESCO'nun dünya mirası listesine de aday gösterilen şelale artık ziyaretçiye de hasret.

Haberler - İHA 21.02.2022 - 13:07

Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 1

'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen susuz kaldı.

Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 2

Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelalenin, bu günlerde hem eski manzarasından hem de eski yoğunluğundan eser yok.

Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 3

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşüyor.

Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 4
Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 5
Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 6
Tortum Şelalesi'nde bir damla su kalmadı - 7

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