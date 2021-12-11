Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj Gölü'nde su seviyesinin üçte bir oranında azaldığını belirten Kaya Çelik ise “Son yıllarda dünyamızda, ülkemizde olduğu gibi burada da kuraklık neticesinde sularda azalma, ürünlerde verim düştü. Su sorunu barajlarda olduğu gibi köylerimizde de var. Köylerde, ilçelerde su sorunları başladı. Özellikle yaz aylarında içme ve sulama suyunda çok ciddi sorunlar yaşadık” diye konuştu.