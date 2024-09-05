Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı...

Annesinin terk ettiği, babasının ise bağımlı olduğu için ilgilenmediği ayrık omurga olarak da bilinen "spina bifida" hastası Yiğit Can'ı dedesi Temir Demir senelerdir sırtında taşıyor. Bir motosikletli kuryenin çektiği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla Yiğit Can için yeniden iyileşme umudu doğdu.

Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 1

Spina bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Yiğit Can'ı yıllardır sırtında taşıyan dedesi Temir Demir'in tek isteği torununun tedavi edilmesi.

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Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 2

Demir, torununun hastalık sürecini ve sosyal medyada paylaşılan videonun ardından yaşadıklarını anlattı.

Görüntülerin torununu parka götürürken çekildiğini aktaran Demir, "Ben torunumu sırtıma almış parka gidiyordum. Bir motokurye beni gördü ve bir derneğe telefon etti. Onlar da beni aradılar ve rızamı alarak görüntüleri paylaştılar." dedi.

Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 3

Torununun tedavisi için televizyona çıkmayı düşündüğünü belirten Demir, "Allah denk getirdi. Yiğit spina bifida hastası, skolyozu var. Yürüyemiyor, bedensel engelli. Annesi bıraktı, babası da bağımlı olduğu için ilgilenmedi." diye konuştu.

Demir, torununu sırtında taşımasına ilişkin, "Zor olsa da mecburuz, katlanacağız. Sonuçta bizim çocuğumuz, evladımız." ifadesini kullandı.

Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 4

"SIRTIMA ALIP BİRAZ NEFES ALDIRIYORUM"

Dede Temir Demir, kendisine "baba" diye hitap ettiğini belirttiği torunu ile yaptıkları günlük rutinlerinden de bahsederek, şöyle konuştu:

"Sabah erkenden kalktığı zaman üstünü giydiriyoruz. 'Baba beni dışarı çıkar.' diyor, sırtıma alıp biraz hava aldırıyorum. Sonra yemeğini yediriyorum ve tekrar gezdiriyorum. Onu parka götürüyorum, mahallede gezdiriyorum, arkadaşlarının yanına götürüyorum. Yiğit'e 2 yaşından bu yana anneannesiyle birlikte bakıyoruz. Kızım evlendi, eşi Yiğit’i kabul etmeyince biz bakmaya devam ettik."

Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 5

İstanbul Valisi Davut Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini aktaran Demir, "Vali Bey, Kaymakam Bey, İlçe Sağlık Müdürü ve İl Sağlık Müdürü geldiler. Vali Bey, Yiğit'in tedavisi için gerekenlerin yapılacağını söyledi." bilgisini verdi.

Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı... - 6

Demir, devlet büyüklerine teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve başkan yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Tek isteğim, torunumun tedavisinin yapılması." ifadelerini kullandı.

Yiğit Can ise tedavisinin yapılması talebinde bulunarak bir de oyuncak istediğini dile getirdi.

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