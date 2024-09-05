Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı...
Annesinin terk ettiği, babasının ise bağımlı olduğu için ilgilenmediği ayrık omurga olarak da bilinen "spina bifida" hastası Yiğit Can'ı dedesi Temir Demir senelerdir sırtında taşıyor. Bir motosikletli kuryenin çektiği görüntülerin sosyal medyada gündem olmasıyla Yiğit Can için yeniden iyileşme umudu doğdu.
Spina bifida hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Yiğit Can'ı yıllardır sırtında taşıyan dedesi Temir Demir'in tek isteği torununun tedavi edilmesi.