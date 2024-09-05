Torununu senelerdir sırtında taşıyor: Annesi terk etti, babası ise bağımlı...

"SIRTIMA ALIP BİRAZ NEFES ALDIRIYORUM"

Dede Temir Demir, kendisine "baba" diye hitap ettiğini belirttiği torunu ile yaptıkları günlük rutinlerinden de bahsederek, şöyle konuştu:



"Sabah erkenden kalktığı zaman üstünü giydiriyoruz. 'Baba beni dışarı çıkar.' diyor, sırtıma alıp biraz hava aldırıyorum. Sonra yemeğini yediriyorum ve tekrar gezdiriyorum. Onu parka götürüyorum, mahallede gezdiriyorum, arkadaşlarının yanına götürüyorum. Yiğit'e 2 yaşından bu yana anneannesiyle birlikte bakıyoruz. Kızım evlendi, eşi Yiğit’i kabul etmeyince biz bakmaya devam ettik."