Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi

Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy’deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban’dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ne kadar pek çok filme ev sahipliği yapan köşk, 2 yıl süren çalışmaların sonucunda restore edildi.

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 1

Tosun Paşa,  Kanlı Nigar,  Orta Direk Şabanve  Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi yapımların çekildiği tarihi Darcan Köşkü yenilendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 2

İstanbul Yeşilköy’deki Darcan Köşkü, Sinem Necipoğlu Mimarlık tarafından özgün tarihi ve kültürel nitelikleri korunarak restore edildi.

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 3

BİRİNCİ DERECE TARİHİ ESER GRUBUNDA YER ALIYOR

Özgüne uygun planlanan restorasyon çalışmalarının köşkün eski ihtişamını yeniden kazandırmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Sinem Necipoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Birinci derece tarihi eser grubunda yer alan Darcan Köşkü’nün restorasyon çalışmalarında, mimari uygulamaların yanı sıra tüm teknik, iç tasarım ve ekip yönetimi detaylarını üstlendik. Bu özel projede, köşkün orijinal tasarımının sadelik ve zarafeti korumak, tarihi yapısına ve dokusuna uygun bir konsept ve tasarım oluşturmak için titizlikle çalıştık." 

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 4

"YEŞİLÇAM’IN ÖNEMLİ BİR MİRASINI DA ÜLKEMİZE YENİDEN KAZANDIRDIK"

Necipoğlu sözlerine "Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam’ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık" diye devam etti.

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 5

DARCAN KÖŞKÜ HAKKINDA

Eski adıyla Arnavut Hayreddin Bey Köşkü, mimari tasarımı ve art nouveau tarzındaki dekoratif ögeleriyle, İstanbul’un birçok semtinde rastlanan 19. yüzyıl konut yapılarının Yeşilköy’deki önemli örneklerinden biri.

Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi - 6

Tarihi yapıların restorasyon çalışmalarında, yapının kültürel değerini oluşturan öğelerin korunmasının kritik olduğuna dikkat çeken Sinem Necipoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Her projeye özel yaklaşarak, modern gereksinimleri karşılayan çözümler üretiyoruz. Projelerimizi hayata geçirirken, güvenilirliği, işlevselliği ve estetiği her aşamada ön planda tutuyoruz. Projelerimiz tarihi yapılarla sınırlı olmasa da kültürel ve ticari yapılar alanında daha fazla sorumluluk üstlenmeyi ve yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyoruz."

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