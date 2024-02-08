Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi

"YEŞİLÇAM’IN ÖNEMLİ BİR MİRASINI DA ÜLKEMİZE YENİDEN KAZANDIRDIK"

Necipoğlu sözlerine "Tarihi mirası koruyarak modern gereksinimleri karşılayacak bir çözüm bulmak için sınırlarımızı zorladık. Köşkün estetik ve mimari özelliklerini ön plana çıkararak, geçmişle geleceği bir araya getiren benzersiz bir tasarım ortaya koyduk. Gurur duyduğumuz bu projeyle, ülkemizdeki önemli tarihi yapılarından olan bu köşkün özgün nitelikleri doğrultusunda korunmasını sağlarken, Yeşilçam’ın önemli bir mirasını da ülkemize yeniden kazandırdık" diye devam etti.