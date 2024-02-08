Tosun Paşa’nın çekildiği Darcan Köşkü restore edildi
Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Arnavut Hayreddin Bey Köşkü olarak bilinen Yeşilköy’deki tarihi Darcan Köşkü restore edildi. Süt Kardeşler’den Tosun Paşa’ya, Kanlı Nigar ve Orta Direk Şaban’dan Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni’ne kadar pek çok filme ev sahipliği yapan köşk, 2 yıl süren çalışmaların sonucunda restore edildi.
Tosun Paşa, Kanlı Nigar, Orta Direk Şabanve Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni gibi yapımların çekildiği tarihi Darcan Köşkü yenilendi.