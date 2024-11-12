"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor
Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Mektubunda önceki beyanlarının doğru olmadığını söyleyen Mehmet Aydın, işbirlikçisini hedef alarak, "Mağdurların parasıyla dışarıda sefa sürüyor." dedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın mektubuna eklediği fotoğrafıyla da zayıflığına dikkat çekti.
"Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen "Çiftlik Bank" davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.