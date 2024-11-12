"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor

Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Mektubunda önceki beyanlarının doğru olmadığını söyleyen Mehmet Aydın, işbirlikçisini hedef alarak, "Mağdurların parasıyla dışarıda sefa sürüyor." dedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Aydın'ın mektubuna eklediği fotoğrafıyla da zayıflığına dikkat çekti.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 1

"Tosuncuk" lakaplı tutuklu sanık Mehmet Aydın'ın üç ayrı suçtan 88 bin 302 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen "Çiftlik Bank" davası devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 2

Cezaevinden mahkemeye mektup yazan Aydın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 3

Mehmet Aydın mektubunda, “Önceki beyanlarımda Ayhan Çalışkan hakkında tesisimize makine yapan bir üretici olduğunu söylemiştim. Aslında kendisi bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır. Bu şirketlerdeki bana ait hisseler Uruguay devletinin bana ait mal varlıklarına el koyma riskine karşı Ayhan Çalışkan'a devredilmiştir." dedi.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 4

GÜMRÜK MÜDÜRÜNE 200 BİN DOLAR RÜŞVET

"Söz konusu şirketlerde Ayhan Çalışkan üzerinden para transfer edilmesi dikkat çektiğinden çok sayıda inşaat malzemeleri alınıp gönderilmiş ihracat yapılıyormuş gibi gösterilmiştir." ifadelerine de yer veren Aydın, Edirne'deki süt üretim tesisi müdürünün makinelerin yenilenmediğine şahit olduğunu belirtti.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 5

Aydın, "Ayrıca Ayhan Çalışkan'ın (fotoğrafta) eşi de kara para transferinde bize yardımcı olmuştur. Paraguay'ya gönderdiğimiz Bitcoin makinelerini Murat Evren ve güvenlik müdürüm Fehmi Suat'la birlikte Ayhan Çalışkan‘ın İstanbul'daki şirket deposuna indirdik onlar da şahittir. 1000'e yakın cihazı makine temsilcisi olarak Paraguay‘a göndermeye çalışırken gümrükte yakalanmış sonrasında 200 bin dolar rüşvet vererek gümrük müdürünü ikna edip makinelerin Paraguay‘ya sevki sağlanmıştır. Bu olayı kendisi Osman Naim Kaya'ya anlatmıştır. WhatsApp konuşmaları dilekçemin ekinde mevcuttur.” dedi.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 6

"MAĞDURLARIN PARASIYLA DIŞARIDA SEFA SÜRÜYOR"

"Tosuncuk", "Makineler Paraguay'ya ulaştıktan sonra Ayhan Çalışkan Paraguay ile ortağımıza 100.000 dolar göndermiştir. Davaya konum MASAK raporunda bu havale görülmektedir. Bu para makinelerin kurulması için, masraflar için gönderilmiştir. Uruguay ve Paraguay'daki mal varlıkları biz tutuklanınca Ayhan Çalışkan'a kalmıştı. Çiftlikbank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi.

"Tosuncuk" itiraf mektubu yazdı! İşbirlikçisini hedef aldı: Mağdurların parasıyla sefa sürüyor - 7

Mektubuyla birlikte cezaevinde çekilmiş bir fotoğrafını da zarfa ekleyen Mehmet Aydın, zayıflığıyla dikkat çekti.

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