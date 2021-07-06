Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi

DHA 06.07.2021 - 21:24
'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.
Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.
Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.
Kaçak villanın gündeme gelmesinin ardından Espiye Kaymakamlığı harekete geçti.
Köye giden ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi kaçak evi tutanak ile mühürledi.