Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi

Kurusucu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim olan, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, Giresun'da beş yıl önce yaptırdığı kaçak villası Kaymakamlık tarafından mühürlendi.

DHA 06.07.2021 - 21:24

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 1

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesinde dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 2

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.

Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 3

Kaçak villanın gündeme gelmesinin ardından Espiye Kaymakamlığı harekete geçti.

Köye giden ekipler kaçak olduğunu tespit ettiği villa tipi kaçak evi tutanak ile mühürledi. 

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 4
Villa kapısına asılan mühürlü belgede, "İlçemiz Aydınlar Köyü’nde Fatma Aydın adına kayıtlı 150 ada, 13 parsel arazi üzerine kaçak olarak inşa edilen bina kaymakamlık makamının 06.07.2021 tarihli ve 1280 sayılı olurları gereğince mühürlenmiştir” ibaresine yer verildi.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 5
Belgede, İlçe Özel İdare Müdürü, Yapı İşleri Müdürü ve Milli Emlak Şefi’nin imzaları da yer aldı.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 6
Kaçak yapı için önümüzdeki günlerde yıkım işlemlerinin başlatılması bekleniyor.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın kaçak villası mühürlendi - 7

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