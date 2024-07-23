Toz güllerini kuruttu: Çiftçi odun ve taşlarla yolu kapadı

"BÜYÜK ZARARDAYIM"

140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül alabildiğini ve zararının büyük olduğunu söyleyen Uslu, "Yolu arazi yolu olmadığını öğrendikten sonra kapattım. Mahkeme kararıyla yolu açtırdılar, üst mahkemeye müracaat ettik, bu kararı bozarak bana hak verildi. Şu anda yolu tekrar kestim, bana resmi bir evrak sunmuyorlar. İl Genel Meclisi kararı var, valiliğin onayladığı. Mahkeme kararı var, plan, kadastro her şey var, krokiler var yol olmadığına dair. Bunlar zorbalık ediyor. Bize küfür, hakaret ediyorlar. İşçileri üstümüze salıp darbediyorlar. Annem, babam 75 yaşında. Onlar geldi, rezil durumdayız. Koskoca 140 dönümlük gül bahçesinden bu sene 7 ton gül aldım, çok büyük zarardayım. Sabah 06.00'dan beri burada bekliyoruz, yolu kapattım. Hiçbir hukuki dayanakları yok, hiçbir resmi belgeleri, evrakları yok. Kanuna, kitaba uymuyorlar. Bu kadar işçi sıcağın bağrında bekliyor." diye konuştu.