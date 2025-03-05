Toz taşınımı nedir, neden olur? Toz taşınımı nedenleri
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Suriye'den gelen toz bulutu Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 3 gün etkili olacak. Açıklamada, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'de etkili olması beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Peki, toz taşınımı nedir, neden olur?
Toz taşınımı, atmosferde bulunan ince toz parçacıklarının rüzgâr, fırtına veya diğer hava olayları tarafından taşınması sürecidir. Bu olay genellikle çöl bölgelerinde, kurak ve yarı kurak alanlarda meydana gelir ve uzun mesafeler boyunca etkili olabilir.