TPAO 366 personel alacak: TPAO personel alımı yapılacak şehirler ve başvuru tarihleri

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?

TPAO personel alımı başvuru genel şartları şöyle:



İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/pragramlarından mezun olmaları gerekmektedir.



İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.



Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.



