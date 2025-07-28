TPAO 366 personel alacak: TPAO personel alımı yapılacak şehirler ve başvuru tarihleri
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve bölge teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 366 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi duyuruya göre çeşitli unvan ve kadrolarda gerçekleştirilecek alımlar kapsamında adaylardan KPSS puanı, öğrenim durumu ve bazı özel şartlar aranacak. Peki, TPAO personel alımı yapılacak şehirler hangileri? TPAO personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru süreci ve detayları merak konusu oldu. Ön lisans düzeyinde alınacak alımlar için başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.