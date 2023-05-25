TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 450 personel alımı yapılacağını açıkladı. TPAO personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı ve hangi illerde alım yapılacağı merak ediliyor. Peki, TPAO personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Hangi illerde alım yapılacak?

TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? - 1

2023 TPAO personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağı, TPAO teşkilatlarında çalışmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. TPAO bünyesine 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacak. Peki, TPAO personel alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Hangi illerde alım yapılacak?

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TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? - 2

TPAO PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvuru tarihleri ve şartlarının ilerleyen günlerde https://www.tpao.gov.tr/ adresinden paylaşılması bekleniyor.

Personel alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilecek. Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden alınıyor.

TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? - 3

TPAO PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TPAO'dan konuyla ilgili yapılan açıklama

Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.

Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde, Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.

TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak? - 4

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, alım işlemleri gerçekleştirilecektir.

2- İlanlarımız, Türkiye İş Kurumu üzerinden 2023 yılı Mayıs sonu itibariyle yayımlanmaya başlayacak ve başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi www.iskur.gov.tr üzerinden yapılabilecektir.

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