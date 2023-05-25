TPAO 450 personel alımı yapacak: TPAO personel alımı başvuruları ne zaman, hangi illerde alım yapılacak?

TPAO PERSONEL ALIMI DUYURUSU

TPAO'dan konuyla ilgili yapılan açıklama



Ortaklığımız, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda arama ve üretim faaliyetlerini hız kesmeden sürdürmektedir. Artan arama ve üretim faaliyetlerimiz ile petrol ve doğalgaz keşiflerimiz sonucu yeni çalışma arkadaşlarına ihtiyaç duymaktayız.



Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde, Ankara'da bulunan Merkez Teşkilatımız ile Taşra Teşkilatımız olan Batman, Adıyaman, Trakya ve Şırnak Bölge Müdürlüklerimize çeşitli alanlarda 175'i lisans, 275'i ön lisans mezunu olmak üzere toplamda 450 personel alımı yapılacaktır.