Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri
Trabzon'da bayram namazı saatleri, camilerde yan yana saf tutacak cemaati yakından ilgilendiriyor. İki rekat bayram namazı ardından eller semaya açılmış dualar ediliyor. Ardından İslam alemi kurban kesme görevini yerine getiriyor. Dualarla, şükürlerle geçecek 4 günlük Kurban Bayramı'nın namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanıyor. Peki, Trabzon'da bayram namazı kaçta? İşte, Trabzon Kurban Bayramı namazı saatleri...
Trabzon ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Trabzon'un; Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir
Yomra olmak üzere toplam 18 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?