Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

Trabzon'da bayram namazı saatleri, camilerde yan yana saf tutacak cemaati yakından ilgilendiriyor. İki rekat bayram namazı ardından eller semaya açılmış dualar ediliyor. Ardından İslam alemi kurban kesme görevini yerine getiriyor. Dualarla, şükürlerle geçecek 4 günlük Kurban Bayramı'nın namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlanıyor. Peki, Trabzon'da bayram namazı kaçta? İşte, Trabzon Kurban Bayramı namazı saatleri...

Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 1

Trabzon ili ve ilçelerinin bayram namazı saatleri, camilerde saf tutacak cemaat tarafından sorgulanıyor. Trabzon'un; Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir
Yomra olmak üzere toplam 18 ilçesinin bayram namazı vakitlerini Diyanet paylaştı. Trabzon'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 2

TRABZON'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA

Trabzon'da bayram namazına kalkacaklar namaz vaktini araştırıyor. Trabzon'da bayram namazı saat 05:25'te kılınacak.

TRABZON İLÇELERİ BAYRAM NAMAZI

Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 3

KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ

Can ve maldan fedakarlık anlamına gelen kurban, anlam olarak Allah'a yaklaşmak ve yakınlık sağlamaya sebep olan şey anlamındadır. Hz. Peygambar (s.a.s)kurban günlerinin faziletine dâir şöyle buyurur:

“Allah indinde günlerin en büyüğü, Kurban Bayramı günüdür, bunu, fazilette yevmü’l-karr (bayramın ikinci günü) takib eder.” (Ebu Davud, Menasık, 18/1765) Yine Efendimiz:

“Sâlih amellerin Allah’a en ziyade sevimli olduğu günler, Zilhicce’nin ilk on günüdür!” buyurmuştu.

Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri - 4
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