Trabzon Bayram namazı saati 2025: Trabzon'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Trabzon ilçeleri Kurban Bayramı namaz vakitleri

KURBAN BAYRAMI FAZİLETİ

Can ve maldan fedakarlık anlamına gelen kurban, anlam olarak Allah'a yaklaşmak ve yakınlık sağlamaya sebep olan şey anlamındadır. Hz. Peygambar (s.a.s)kurban günlerinin faziletine dâir şöyle buyurur:



“Allah indinde günlerin en büyüğü, Kurban Bayramı günüdür, bunu, fazilette yevmü’l-karr (bayramın ikinci günü) takib eder.” (Ebu Davud, Menasık, 18/1765) Yine Efendimiz:



“Sâlih amellerin Allah’a en ziyade sevimli olduğu günler, Zilhicce’nin ilk on günüdür!” buyurmuştu.