Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu birikinti nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun üst kesiminde bulunan 2 evde sel suları nedeniyle zarar gördü.
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzeri yamaçlardan gelen çok sayıda taş, çamur ve ağaç parçalarınya kaplandı.
AFAD'DAN KARADENİZ İÇİN UYARI