Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde gece boyu etkili olan yağışların oluşturduğu küçük çaplı derelerin getirdiği taş, çamur ve ağaç parçalarının oluşturduğu birikinti nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun üst kesiminde bulunan 2 evde sel suları nedeniyle zarar gördü.

Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 1

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün geceden bu yana şiddetli yağışlar etkili olmayı sürdürüyor. Yağışlar nedeniyle Trabzon-Gümüşhane karayolu üzeri yamaçlardan gelen çok sayıda taş, çamur ve ağaç parçalarınya kaplandı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 2

Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkii başta olmak üzere bir çok noktada ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri bir çok noktada başlattığı çalışmayla karayolunu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı.

Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 3

Yazılıtaş mevkiinde yolun hemen üst kesiminde bulunan 2 ev sel suları ve çamur nedeniyle zarar gördü.

Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 4

Öte yandan bölgedeki derelerin debileri de artarken, bir çok derede su seviyesi ortalama 2 metre yükseldi.

Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 5
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 6
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 7
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 8
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 9
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 10
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 11
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 12
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 13
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 14
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 15
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 16
Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor - 17
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