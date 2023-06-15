Trabzon-Gümüşhane yolunu taş ve çamur kapattı: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Bu nedenle yol bugün sabah saatlerinde Maçka ilçesi Yazılıtaş mevkii başta olmak üzere bir çok noktada ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ekipleri bir çok noktada başlattığı çalışmayla karayolunu tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açtı.