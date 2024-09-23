Trabzon selin bilançosu ortaya çıktı: 1 ölü, 121 iş yeri, 25 konut ve 125 dekar arazide hasar
Trabzon'un Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Kentte altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, işitme engelli bir kişinin yaşamını yitirdiği, mahsur kalanların kurtarıldığı, sel, su baskını, taşkın ve heyelanların hasarı ortaya çıktı. Sel temizliğinin sürdüğü ilçelerde yapılan hasar tespit çalışmalarında 121 iş yeri, 25 konut ve 18 araç ile 125 dekar tarım arazisinde hasar olduğu tespit edildi.
Trabzon'da 20 Eylül’de etkili olan sağanak Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra’da hayatı olumsuz etkiledi.