Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı

Uçakta meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise “Aman Allah’ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim.” dediği anlar yer aldı.