Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı
Trabzon’dan Cidde’ye giden uçak dün akşam Trabzon Havalimanı’ndan havalandıktan sonra Giresun üzerinden geri döndü. Motor arızası nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 130 yolcu tahliye edildi. Flynas’a ait uçak, incelemeler sonrasında yeniden havalandı. Uçakta kalkıştan kısa süre sonra bir kez daha motor arızası yaşandı. Yeniden alınan güvenlik önlemleri sonrasında sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı. Motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme başlatıldı.
Trabzon semalarında dün gece hareketli anlar yaşandı.