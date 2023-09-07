Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı

Trabzon’dan Cidde’ye giden uçak dün akşam Trabzon Havalimanı’ndan havalandıktan sonra Giresun üzerinden geri döndü. Motor arızası nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 130 yolcu tahliye edildi. Flynas’a ait uçak, incelemeler sonrasında yeniden havalandı. Uçakta kalkıştan kısa süre sonra bir kez daha motor arızası yaşandı. Yeniden alınan güvenlik önlemleri sonrasında sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı. Motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, kapsamlı inceleme başlatıldı.

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 1

Trabzon semalarında dün gece hareketli anlar yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 2

Suudi Arabistan’ın Cidde kentine sefer gerçekleştirmek üzere dün saat 22.15’te Trabzon Havalimanı’ndan kalkış yapan Flynas’a ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağının havalandıktan kısa süre sonra tek motorunda alev uzaması meydana geldi.

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 3

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı’na acil iniş izni istedi. Apronda alınan geniş güvenlik önlemleri sonrası uçak, Trabzon Havalimanı’na sorunsuz şekilde teker koydu.

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 4

130 yolcu ve 8 mürettebat uçaktan tahliye edilirken, korku dolu anlar yaşayan ve çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistler, otellere yerleştirildi. Apronda bekletilen uçakta teknik ekip tarafından inceleme başlatıldı.

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 5

Uçakta meydana gelen alev uzaması ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde alev uzaması sesi ile o anları kayda alan bir kişinin ise “Aman Allah’ım, yardım et; acil inmesi lazım. Onlara dua edelim.” dediği anlar yer aldı.

Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 6

YENİDEN HAVALANDI, ARIZA YAPINCA YİNE GERİ DÖNDÜ

Gece saatlerinde uçakta teknik ekiplerce sürdürülen incelemeler sonucu yeniden kalkışına mani bir durum olmadığına karar verildi.

Bunun üzerine uçuştan vazgeçen yolcular hariç, diğer yolcular tekrar uçağa alındı. Uçak, Cidde seferi için saat 02.02’de yeniden kalkış yaptı. Yaklaşık 30 dakika sonra havada arızanın bire bir aynısını yaşandığını fark eden pilot, Trabzon Havalimanı’na yeniden acil iniş için izni istedi.
Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 7

Yeniden alınan güvenlik önlemleri sonrası Beşikdüzü semalarından geri dönen uçak, sorunsuz şekilde havalimanına teker koydu.

Yolcuları ve mürettebatı tahliye edilen uçak, apronda park pozisyona alındı.
Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 8

İlk kalkıştan kısa süre sonra motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçakta, yeniden kapsamlı inceleme başlatıldı.

Yolcuların ise başka uçakla Cidde’ye gönderileceği belirtildi.
Trabzon semalarında korku dolu anlar: 2 kez acil iniş yaptı - 9
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