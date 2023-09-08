Trabzon semalarında korku dolu anlar yaşatan uçak için yurt dışından ekip bekleniyor
Trabzon - Cidde seferini için Trabzon Havalimanı’ndan kalkıp, motor arızası nedeniyle 2 kez acil iniş yapan Flynas Havayolları’na ait yolcu uçağında kapsamlı inceleme ve onarım için yurt dışından gelecek ekip bekleniyor. İlk kalkış sonrası motoruna kuş girdiği değerlendirilen uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentine gitmek için önceki gün saat 22.15’te Trabzon Havalimanı’ndan kalkan Flynas Havayolları’na ait HZ-NS58 tescilli Airbus A320 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre sonra motorlarından biri arızalandı.