Trabzon semalarında korku dolu anlar yaşatan uçak için yurt dışından ekip bekleniyor

Bu arada havada 2 kez korku dolu anlar yaşayan uçağın yolcuları ise kente gelen başka uçakla Cidde'ye gönderildi.

ALEV UZAMASI NEDİR?

Uçakta çalıştırılan motor devreye girmeyince benzin birikmesi meydana geliyor. Motoru çalıştırmak için yapılan sonraki ateşlemeler de biriken benzinin tutuşup alev almasına yol açıyor.