Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı

"ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti.

Değirmenci, “2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus’a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon’a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık." dedi.

Evliliklerinin 5'inci ayında eşinin, memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyleyip gittiğini ve irtibatlarının kesildiğini dile getiren Değirmenci, "Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık." dedi.