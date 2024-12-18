Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı

Trabzon'da 2022 yılında evlendiği Tunuslu Dalel Bouzaıne isimli kadının altınları alıp kaçtığını dile getiren Emre Değirmencioğlu hukuk mücadelesi başlattı. Boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurduğunu ancak yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için boşanamadığını dile getiren Değirmencioğlu, "Bu nikah bana ayak bağı oldu." dedi.

Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı - 1

Kentte özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi.

5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi. Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı. 

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Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı - 2

Eşiyle ve ailesiyle irtibat kurmakta sonuç alamayan Emre Değirmenci, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamayınca Değirmenci boşanamadı.

Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı - 3

"ALTINLAR GİDİNCE KANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Konuya ilişkin ilgili bakanlıklardan da yardım talep eden Emre Değirmenci, evliliğinin resmi olarak devam etmesinin kendisini psikolojik olarak olumsuz etkilediğini ifade etti.

Değirmenci, “2022'de birbirimizi gördük, beğendik. 1,5 ay sonra annemle Tunus’a gittik. Orada kına gecesi yaptık ve ailesinden istedik. Sonra Trabzon’a geldik, nikah ve ardından da düğün yaptık." dedi.

Evliliklerinin 5'inci ayında eşinin, memleketinde abisinin düğünü olduğunu söyleyip gittiğini ve irtibatlarının kesildiğini dile getiren Değirmenci, "Baktım altınlar da gitmiş. Altınları gidince kandırıldığımı anladım. Boşanmak için mahkemeye başvurduk. Ancak 2 yıl oldu. Bazı hukuki prosedürleri aşamayarak boşanamadık." dedi.

Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı - 4

"BOŞANMAK İÇİN 15 YILDIR BEKLEYENLER BİLE VAR"

Hukuk mücadelesi veren Değirmenci, “Dava sürecinde yabancı evliliklerde tebligat gidiyor. Karşı ülke tebligata cevap vermediği sürece, mahkeme görülmüyor. Böylece boşanma gerçekleşmiyor. Bu durumda 15 yıldır bekleyenler bile var. Etrafımda benim gibi mağdurların olduğunu da öğrendim. Hayat devam ediyor sonuçta. Nikahlı yaşamak zor. Biriyle evleneceksen nikahlı olman sıkıntı, mal varlığın varsa o da sıkıntı. Öldüğünde karşı tarafa kalıyor sonuçta onunla nikahlı gözüküyorsun." diye konuştu.

Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı - 5

"2 SENEDİR ÇARESİZ BEKLİYORUM"

Maddi ve manevi zarara uğradığı anlatan Emre Değirmenci, eşinin ailesinin boşanmak için 3 bin dolar istediğini dile getirdi.

2 senedir çaresiz beklediğini dile getiren Değitmenci "Evlenip yuva kurmak istiyorum. Ama boşanamadığım için önüme bakamıyorum." dedi.

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