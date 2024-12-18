Trabzon'a Tunuslu gelin getirdi: Altınları alıp sırra kadem bastı
Trabzon'da 2022 yılında evlendiği Tunuslu Dalel Bouzaıne isimli kadının altınları alıp kaçtığını dile getiren Emre Değirmencioğlu hukuk mücadelesi başlattı. Boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurduğunu ancak yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için boşanamadığını dile getiren Değirmencioğlu, "Bu nikah bana ayak bağı oldu." dedi.
Kentte özel sektörde çalışan Emre Değirmenci, 2022 yılında arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne ile evlendi.
5 ay süren evliliğin ardından ağabeyinin düğününe gideceğini söyleyerek memleketine giden Bouzaıne, geri dönmedi. Değirmenci, eşinin altınlarla birlikte gittiğini fark edince kandırıldığını anladı.