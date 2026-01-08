Trabzon'da 17 yıldır ölümün kıyısında yaşıyorlar. Mahalleye "3 boyutlu" müdahale edilecek

"İlk etapta yüksek teknolojili uçuşlarla elde ettiğimiz verilerin üç boyutlu analizlerini yapacağız" diyen Ersoy açıklamasına şöyle devam etti:

"Yani bir kaya düşmesi vakası olursa 'Ne zaman, nereye, ne kadar şekilde etkiler?' bunu anlamaya çalışacağız. Ondan sonra ıslah yöntemlerini modelleyeceğiz. Orada kaya düşmesine yönelik bir sürü ıslah yöntemi var. Buradan elde ettiğimiz verilerde nerelerin afete maruz dışında kalması gerektiğini ya da nerelerin güvenli olduğunu ortaya çıkartacak. Orada tehlikeli riski ortadan kaldırmaya çalışacağız. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda eğer riskli bölgeler varsa tabi kentsel dönüşe girmek zorunda kalacak. Görüntü öyle görünüyor ama tabii ki bunu yine 3 boyutlu analizlerle net olacak." ifadelerini kullandı.