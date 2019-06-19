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Trabzon'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi havadan görüntülendi

İHA

Trabzon’un Araklı İlçesine bağlı Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen sel sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7 kişiye ise halen ulaşılamadı. Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.

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    Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sağlanamazken, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi. 

    HABERE GİT

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    Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.
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