Trabzon’da afetin bilançosu 205 milyon lirayı aştı
Trabzon’da 20 Eylül günü yaşanan sağanak yağışın neden olduğu sel sonrası başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Valilik, kentte yaşanan afetin bilançosunun 205 milyon lirayı geçtiğini açıkladı.
Trabzon’da 20 Eylül’de etkili olan sağanak yağış, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.
Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’ndeki hastalar tahliye edildi.İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar da ekipler tarafından kurtarıldı.