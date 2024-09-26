Trabzon’da afetin bilançosu 205 milyon lirayı aştı

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerinde toplamda 36 mahallenin heyelan, sel ve su baskınından etkilendiği işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“25 konut ve 1 iş yeri, 1 ahır boşaltılmıştır. Diğer mahallelerde çalışmalar devam etmektedir. Zarar tespit çalışmalarına başlanılmış olup Araklı, Arsin ve Sürmene ilçelerimizde 128 iş yeri, 122 konut ve 81 araçta çalışmalar tamamlanmıştır.

Toplam maliyet 205 milyon 526 bin 31 TL olarak tespit edilmiştir. Hasar tespit çalışmalarında 36 hasarsız, 27 az hasarlı, 6 ağır hasarlı, 1 yıkık olmak üzere toplamda 70 yapıda inceleme yapılmıştır.

Araklı, Arsin, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde 504 üreticiye ait toplam 276.898 metrekare tarım arazisi ve 65.700 depo ürün zarar görmüştür.”