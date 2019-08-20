Trabzon'da ayıların bal testi izleyenleri şaşkına çevirdi

'Kocaoğlan' adını verdiği ayılara balları test ettiren Sedef, Anzer balına ilgi gösteren ayıların ağzının tadını bildiğini söyledi.

Sedef, "Kocaoğlanlar bana yaklaşık 3 yıldır zarar veriyor ama ben yine de onları 'fazla zarar vermesin' diye besliyorum. Yaptığım incelemelerde, ayılar; ekmek, bal, meyve gibi yiyecekler arasında seçici davranmaya başladı. Aklıma bir fikir geldi 'acaba ballarımızın kalitesini test etsek nasıl sonuç alabiliriz' diye.