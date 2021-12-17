Trabzon'da bir kişinin eşine kızdığı için duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü

"DEVAMLI ŞİDDETE UĞRAMIŞ"

Hayvana işkence yapıldığını kaydeden Kurban, "Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Şu da bizi çok duygulandırdı, kedi ölürken bile dokunulduğu zaman mırlıyordu. Onun yaşaması için çalıştığımızı, hepimizi hissetti. Bu bizi çok üzdü" dedi.