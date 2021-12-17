Trabzon'da bir kişinin eşine kızdığı için duvara fırlattığı kedi 10 gün sonra öldü

Haberler - DHA 17.12.2021 - 15:58
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık'ta, eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı.
Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan M.E.'nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan M.E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan bin 500 liraceza kesildi.
Kediyi duvara fırlatan kocaya bin 500 lira ceza (Habere git)
Bu arada veteriner kliniğine götürülen kedinin beyninde ödem oluştuğu tespit edildi.
Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavi altında tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü.
Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise M.E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
TRAHAYKO Başkanı Kurban, kedi ölmeden önce adli vaka olarak incelenmesi için yetkililere talepte bulunduklarını belirterek, "Dernek olarak yetkililere ulaştık ve şahsın 1500 TL idari para cezasıyla kurtulmaması gerektiğini, olayın adli vaka olmasını söylemiştik. Maalesef kedimiz öldü, yaşama tutunamadı. Kedi duvara çarpıldığı için ağır darbeler almıştı, iç kanama ve beyninde ödem oluşmuştu. Bunlar sonucu kedimiz ancak 10 gün hayata tutunabildi" dedi.
Şiddet sonucu hayvanın vücudunda oluşan ödemlerin şişip, patladığını belirten Kurban, "İnsan vücudu da darbe aldıktan sonrasında hemen belli olmaz ama belirli bir zaman geçtikten sonra morarma ve sararma olur. Kedinin cildi de o şekilde oluşacaktı ama maalesef hayvanın ömrü yetmedi" diye konuştu.
Hayvana işkence yapıldığını kaydeden Kurban, "Kedi o kadar çok darbe almış ki yaşadığı şey bir anda olacak gibi değil. Hayvanın davranışlarından, korkusundan da devamlı şiddete uğradığını anladık. Şu da bizi çok duygulandırdı, kedi ölürken bile dokunulduğu zaman mırlıyordu. Onun yaşaması için çalıştığımızı, hepimizi hissetti. Bu bizi çok üzdü" dedi.
Yasaya göre M.E.'nin 3 aydan 6 yıla kadar hapisle yargılanacağını söyleyen Kurban, "İnşallah ceza alır da diğer olaylara örnek olur. Hiç kimse bundan sonra hayvana şiddet uygulayamaz" diye konuştu.